Путінський патріарх кирилл зробив несподівану заяву про ядерну зброю

Користувачі мережі різко відреагували на заяву

Патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв) зробив несподівану заяву про ядерну зброю. Він запевняє, що його створення було благословлено і допомогло Росії зберегти свою незалежність.

За його словами, ядерна зброя Росії допомогла створити святий Серафим Саровський. Таку інформацію поширили російські ЗМІ.

"Завдяки ядерній зброї, яка створювалася під покровом преподобного Серафима Саровського, росія залишилася вільною та незалежною", — сказав російський пропагандист-патріарх Кирило.

Під опублікованою новиною люди стали активно коментувати цю заяву: "Релігійна пропаганда на болотах працює", "зовсім мізки у старого попливли", "Совок був православний? Усе змішали що можна".

Довідка

Робота над створенням ядерної зброї тривала роками. До неї приклав руку не один учений. Батьком ядерної зброї називають Роберта Оппенгеймера, а СРСР за його створення відповідав Ігор Курчатов. У Радянському союзі про власну ядерну зброю заговорили у жовтні 1942 року. Це сталося після того, як відповідний проект розпочався в Америці. Після вибухів у Хіросімі та Нагасакі (серпень 1945 року) було створено Спеціальний комітет на чолі з Лаврентієм Берія для "керівництва всіма роботами з використання внутрішньоатомної енергії урану", включаючи виробництво атомної бомби. До весни 1951 року Радянський Союз мав 15 плутонієвих ядерних бомб РДС-1.

Раніше "Телеграф" писав, що у США оцінили ядерні загрози путіна.