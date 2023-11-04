Під обстрілами з немовлям на руках: зворушлива історія сім'ї, якій вдалося виїхати з Маріуполя (фото)

Люди готували їжу на вулиці в той час, коли снаряди летіли з усіх боків

Сотні тисяч українських сімей постраждали від російської агресії. Багато хто мусив покинути свої домівки та переїхати у пошуках мирного життя в інші міста України.

Історію молодої сім'ї з Маріуполя у фотографіях розповіла користувачка соцмережі Х Mar:A. У лютому 2022 року пара чекала на народження дитини.

Вже 21 лютого дівчина народила доньку, але з пологового будинку так і не змогла повернутись до своєї квартири. 24 лютого чоловік забрав їх з дитиною до помешкання своєї матері, де на той час було відносно спокійно.

Але 1 березня їм знову прийшлось переїхати, цього разу до друзів. А згодом у будинок матері чоловіка потрапила бомба.

З 2 березня пара з немовлям мусила жити у будинку без води та світла. На той час Маріуполь уже знаходився у блокаді.

14 березня друзі вивезли пару з дитиною у село. А вже наступного дня їм вдалось виїхати до Запоріжжя, а потім у Дніпро до своїх родичів.

Через місяць вони вирішили перебратися до Вінниці. Спочатку вони жили у лікарні, а вже за тиждень нарешті заселились в орендовану квартиру.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Кабінет Міністрів прийняв постанову, згідно з якою внутрішньо переміщені особи будуть отримувати допомогу не довше, аніж 12 місяців з моменту реєстрації. Проте частина з них не втратить підтримку держави.