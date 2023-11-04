Под обстрелами с младенцем на руках: трогательная история семьи, которой удалось уехать из Мариуполя (фото)

Люди готовили еду на улице в то время, когда снаряды летели со всех сторон

Сотни тысяч украинских семей пострадали от российской агрессии. Многие вінуждены были покинуть свои дома и переехать в поисках мирной жизни в другие города Украины.

Историю молодой семьи из Мариуполя в фотографиях рассказала пользователь соцсети Х Mar:A. В феврале 2022 года пара ждала рождения ребенка.

Уже 21 февраля девушка родила дочь, но из роддома так и не смогла вернуться в свою квартиру. 24 февраля муж забрал их с ребенком в дом своей матери, где в то время было относительно спокойно.

Но 1 марта им снова пришлось переехать, на этот раз к друзьям. А потом в дом матери мужа попала бомба.

Со 2 марта пара с младенцем вынуждена была жить в доме без воды и света. К тому времени Мариуполь уже находился в блокаде.

14 марта друзья вывезли пару с ребенком в деревню. А на следующий день им удалось выехать в Запорожье, а потом в Днепр к своим родственникам.

Через месяц они решили перебраться в Винницу. Сначала они жили в больнице, а уже через неделю наконец-то заселились в арендованную квартиру.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Кабинет Министров принял постановление, согласно которому внутренне перемещенные лица будут получать пособие не дольше 12 месяцев с момента регистрации. Однако часть из них не лишится поддержки государства.