Для некоторых переселенцев уже строят жилье: кто его получит

Елена Зеленская презентовала проект "Адрес детства"

Во время войны помощь от государства для многих граждан необходима, чтобы выжить — многие оказались без работы, без денег и жилья. Первая леди Украины привлекла доноров и начала новую благотворительную инициативу.

В рамках проекта "Адрес детства" Фонда первой леди Украины Olena Zelenska Foundation начато строительство первых домов для больших "приемных" семей из прифронтовых регионов, об этом говорится на официальном сайте Президента Украины. Проект презентовали с участием супруги Президента Украины Елены Зеленской и директора Фонда Нины Горбачевой.

Проект реализуется исключительно на средства международных доноров. На строительство первых 14 домов фонда удалось привлечь 5,5 млн долларов США. Инициатива была поддержана правительствами Объединенных Арабских Эмиратов и Эстонии (Эстонский центр международного развития, ESTDEV), а также австралийским фондом Minderoо Foundation. Партнерами строительства также выступили CLT-Rezult, ROCKWOOL Ukraine и благотворительная организация Global Empowerment Mission (GEM).

Сейчас в восьми областях страны идет строительство домов для так называемых детских домов семейного типа, ДБСТ, которые в результате потеряли жилье. Новые дома будут инклюзивными, энергоэффективными, их меблируют и оборудуют бытовой техникой. Общая площадь каждого дома составит 285,5 кв. м. Во дворе будет обустроено подземное модульное бетонное укрытие (ЗСЦЗ) с металлической взрывостойкой дверью. Проект реализуется исключительно на средства международных доноров.

На сегодняшний день в Украине насчитывается 1310 больших приемных семей — в них воспитывают от пяти до десяти детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. За время полномасштабной войны без жилья остались по меньшей мере 80 таких семей — они уехали в более безопасные регионы Украины, но так и не имеют постоянного места жительства.

Супруга Президента напомнила, что развитие семейных форм воспитания и отказ от интернатов является одним из условий вступления Украины в ЕС.

"Но это не только формальное, но еще и моральное условие. Условие того, что у нас будет нормальное общество, где все люди получают семейное тепло и любовь. Поэтому это нужно не только детям – это нужно всем нам. Чтобы вокруг нас были счастливы, уверены, нужны кому-то и самим себе люди. И, конечно, у каждой семьи должно быть место силы, которое она назовет домом. Адрес детства, любви и начала прекрасной жизни", – отметила Елена Зеленская.

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