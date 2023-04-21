Дополнительные выплаты саперам: как начисляют деньги тем, кто разминирует Украину

Лица, занимающиеся разминированием деоккупированных территорий, получат за свою работу вознаграждение

Кроме обычного денежного обеспечения военным, ежедневно защищающим Украину, государство предусмотрело дополнительные денежные выплаты саперам.

Как сообщается в Armyinform, вознаграждение выплачивается в процентах от должностного оклада.

Военнослужащие во время выполнения служебной обязанности, занимающиеся розыском, поднятием, разминированием и обезвреживанием взрывных предметов, начисляется вознаграждение в процентах от оклада по 13-му тарифному разряду в соответствии с поставой Кабмина №704 "О денежном обеспечения военных, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц".

По постановлению №704, начисление вознаграждения для саперов будет составлять не более 20% в день.

Дополнительные начисления в размере 30 тысяч гривен военнослужащий может получить, если он выполняет специальные (боевые) распоряжения начальника или командира раздела.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о возвращении с 10 апреля доплат военным в 30 тысяч гривен. Однако в бюджете этих средств нет и на следующий день был внесен законопроект, фактически блокирующий решение о возврате дополнительных выплат.