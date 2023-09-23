Для деяких переселенців уже зводять житло: хто його отримає

Олена Зеленська презентувала проєкт "Адреса дитинства"

У час війни допомога від держави для багатьох громадян необхідна, щоб вижити — багато хто опинився без роботи, без грошей та без житла. Перша леді України залучила донорів та розпочала новий благодійну ініціативу.

У межах проєкту "Адреса дитинства" Фундації першої леді України Olena Zelenska Foundation розпочато будівництво перших будинків для великих "прийомних" родин із прифронтових регіонів, про це йдеться на офіційному сайті Президента України. Проєкт презентували за участю дружини Президента України Олени Зеленської та директорки Фундації Ніни Горбачової.

Проєкт реалізується виключно коштом міжнародних донорів. На будівництво перших 14 домівок фундації вдалося залучити 5,5 млн доларів США. Ініціативу підтримали уряди Об’єднаних Арабських Еміратів та Естонії (Естонський центр міжнародного розвитку, ESTDEV), а також австралійський фонд Minderoо Foundation. Партнерами будівництва також виступили CLT-Rezult, компанія ROCKWOOL Ukraine та благодійна організація Global Empowerment Mission (GEM).

Наразі у восьми областях країни триває спорудження будинків для так званих дитячих будинків сімейного типу, ДБСТ, які через війну втратили житло. Нові оселі будуть інклюзивними, енергоефективними, їх умеблюють та обладнають побутовою технікою. Загальна площа кожного будинку становитиме 285,5 кв. м. У дворі буде облаштовано підземне модульне бетонне укриття (ЗСЦЗ) із металевими вибухостійкими дверима. Проєкт реалізується виключно коштом міжнародних донорів.

Станом на сьогодні в Україні налічується 1310 великих прийомних родин — у них виховують від п’яти до десяти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. За час повномасштабної війни без домівок залишилися щонайменше 80 таких сімей — вони виїхали в безпечніші регіони України, але так і не мають постійного місця проживання.

Дружина Президента нагадала, що розвиток сімейних форм виховання й відмова від інтернатів є однією з умов вступу України до ЄС.

"Але це не лише формальна, а ще й моральна умова. Умова того, що ми матимемо нормальне суспільство, де всі люди отримують родинне тепло й любов. Тож це потрібно не лише дітям – це потрібно всім нам. Щоб навколо нас були щасливі, впевнені, потрібні комусь і самим собі люди. І, звісно, в кожної родини мусить бути місце сили, яке вона назве домом. Адреса дитинства, любові й початку прекрасного життя", – зазначила Олена Зеленська.

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