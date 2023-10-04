Хочуть перемовин України з рф: у Європі нові "любителі миру", Київ різко відповів

Україна не збирається вести переговори з рф

В уряді Австрії висловили сподівання, що Україна сяде за стіл переговорів з рф, про що нещодавно вчергове заговорили у кремлі. Водночас представник України рішуче відкинув цю пропозицію.

Припущення про можливі перемовини зробив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, пише Bild. Він вважає, що мир завжди досягається за столом переговорів, а не на полі бою.

"На мій погляд, краще раніше, ніж пізніше — логіка переговорів повернеться на поле бою", — сказав він, висловивши думку, що це станеться "дуже скоро".

Водночас неназваний представник українського уряду у коментарі Bild заявив, що Україна не збирається сідати за стіл переговорів з рф.

"Навіть якщо тиск з боку Брюсселя продовжуватиме зростати, ми не будемо вести переговори", — сказав співрозмовник видання.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що Україна не має отримати повноцінне членство в Європейському Союзі.