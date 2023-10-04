Хотят переговоров Украины с рф: в Европе новые "любители мира", Киев резко ответил

Украина не собирается вести переговоры с рф

В правительстве Австрии выразили надежду, что Украина сядет за стол переговоров с рф, о чем недавно в очередной раз заговорили в кремле. В то же время представитель Украины решительно отверг это предложение.

Предположение о возможных переговорах сделал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, пишет Bild. Он считает, что мир всегда достигается за столом переговоров, а не на поле боя.

"На мой взгляд, лучше раньше, чем позже — логика переговоров вернется на поле боя", — сказал он, выразив мнение, что это произойдет "очень скоро".

В то же время, неназванный представитель украинского правительства в комментарии Bild заявил, что Украина не собирается садиться за стол переговоров с рф.

"Даже если давление со стороны Брюсселя будет продолжать расти, мы не будем вести переговоры", — сказал источник.

Напомним, ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Украина не должна получить полноценное членство в Европейском Союзе.