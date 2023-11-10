Что США предложат Китаю, чтобы заставить путина убраться из Украины? Прогноз от экс-главы МИДа

Войну в Украине можно закончить дипломатически способом, говорит Владимир Огрызко

Некоторые западные медиа в ноябре начали писать, что Запад будет подталкивать Украину к переговорам с россией, а также предупреждать, что дальше всё может быть только хуже для Киева. Тем временем намечаются другие переговоры, которые способны повлиять на ход российско-украинской войны.

Речь о встрече президента США Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином. Она запланирована на 15 ноября на полях саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины (2007—2009 гг.) Владимир Огрызко прокомментировал "Телеграфу" вероятность переговоров Киева и москвы, а также ожидания от переговоров руководителей США и КНР.

"Какие переговоры можно вести с россией? Сам факт начала такого процесса будет означать, что мы признаем путина рукоподаваемым. А не тем политиком, который должен ожидать ареста и суда в Гааге. Тем, с кем можно говорить даже после тех зверств, которые принесли его подчиненные по его приказу в Украину", – отмечает Владимир Огрызко.

По его мнению, всем, кто даже теоретически рассуждает о переговорах Киева с москвой, нужно задать вопрос именно в такой плоскости. Готовы ли они сесть за один стол с серийным убийцей, военным преступником, мародером, насильником и так далее? Скорее всего, ответ будет однозначный – отрицательный, подчеркивает дипломат.

"На самом деле, кроме теоретиков и полезных идиотов, которых, как ни странно, на Западе меньше не становится, мысли о переговорах с путиным никто не высказывает. Реальность такова (и Владимир Зеленский четко дает это понять), что садиться с военным преступником за стол переговоров никто не станет. Уверен, в этом президента поддерживают более 90% украинцев. Так что шансов на воплощение в жизнь мечтаний такого рода "оракулов" очень мало", – уверен экс-глава МИД.

В то же время, продолжает он, то, что американцы не предоставляют нам максимально необходимых для разгрома россиян вооружений, говорит о том, что в Вашингтоне еще надеются отыскать дипломатические способы решения последствий российской агрессии. Что рф уберется с украинской территории, выплатит компенсации и так далее…

"Подтолкнуть ее к такому решению без большой крови может давление со стороны Китая, – поясняет Владимир Огрызко. – На сегодняшний день рф стала экономической подстилкой для Поднебесной. И уже не может вести независимую внешнеэкономическую политику. На Запад дверь для нее закрыта. И если закроется еще и дверь на Восток, то российская экономика быстро прекратит существование. Поток нефте- и газодолларов, который еще, к сожалению, не иссяк, позволяя продолжать войну, остановится".

По мнению эксперта, американцы, похоже, возлагают большие надежды на встречу в Сан-Франциско.

"Там, безусловно, пойдет речь не только о ядерных делах, что уже анонсировалось. Хотя сам факт консультаций по этой теме говорит о том, что американцы видят в современном Китае главную реальную угрозу. При том, что арсеналы КНР в разы меньше, чем у США. Но американцы прекрасно понимают, кто будет вторым полюсом в мире. Точно не рф, которая опустилась до уровня сырьевого придатка Китая", – подчеркивает дипломат.

Он считает, что от встречи многое зависит. Если американцам удастся договориться с китайцами о некой форме мирного сосуществования, если Пекин после этого начнет реально давить на россию, чтоб та убралась из Украины, есть шансы на скорый и позитивный для нас исход войны, прогнозирует Владимир Огрызко.

"Пойдет ли на это КНР – зависит от того, что предложат США, – отмечает он. – А предложить американцы могут, к примеру, вместе с Китаем создавать новую систему глобальной безопасности. Такую, которая будет управляться не маразмами путина и ему подобных, а правилами, едиными для всех. Китай, в конечном счете, должен быть в этом заинтересован. Потому что это, прежде всего, торговое государство, а не государство, размахивающее ядерной дубинкой".

Если удастся договориться о чем-то подобном, тогда есть шанс, что война закончится именно дипломатически способом, считает экс- глава МИД. Если нет – останется лишь военный путь, причем в итоге будет наказан и Китай – через поражение россии, констатирует Владимир Огрызко.