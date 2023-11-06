"Окно переговоров закрыто": США стоит переосмыслить видение победы Украины – The Washington Post

Американского лидера просят придумать новые аргументы для дальнейшей поддержки Украины

Для администрации президента Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдена и других сторонников Украины в Вашингтоне настало время переосмыслить свое видение победы Киева и сделать его более реалистичным. Властям стоит подобрать другие аргументы для спикеров, чтобы Америка продолжила поддерживать Украину.

Об этом говорится в статье The Washington Post. Издание ссылается на недавнюю статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в издании The Economist, в которой он сравнил ситуацию на фронте с Первой мировой и объяснил, почему летнее контрнаступление потерпело неудачу.

Обозреватель Джейсон Виллик проанализировал поддержку Украины США и объяснил, почему ВСУ уменьшили силы контрнаступления в этом году.

"Контрнаступление Украины должно было обеспечить политическую поддержку Киева, доказав, что он может отвоевать утраченные территории. Теперь сторонникам Украины может понадобиться привести обратный аргумент: Украина не отвоевывает значительную территорию, и помощь необходима на неопределенный срок, чтобы предотвратить сокрушительное поражение", – говорится в статье WP.

Обозреватель отмечает, что "окно" для выгодных мирных переговоров с россией закрыто. Войска устали и истощены, запасы оружия истощаются, а западное общество более поляризовано по поводу дальнейшей поддержки. В Кремле тоже видят тупик на фронте. При этом у путина считают, что в длительной войне на истощение рф одержит победу. Это произойдет благодаря превосходству в численности солдат. Но и для Украины это не означает неизбежное поражение. "Победа РФ над Украиной нанесла бы ужасный удар по США, но не столь ужасный, чтобы начать ядерную войну. Если у администрации Байдена появится четкий план, как дальше быть с Украиной, возможно, скептически настроенные члены Конгресса поддержат идею оказания помощи Украине в дальнейшем", — сделал вывод Джейсон Виллик.

В свою очередь французское издание Le Monde обнародовала точку зрения евродепутата, главы подкомитета по вопросам безопасности и обороны Натали Луазо относительно войны в Украине. Отмечается, что помощь Запада тут играет ключевую роль.

"Без нашей длительной помощи украинская армия не сможет взять вверх", — говорится в материале. Поэтому не смотря на остальные вооруженные конфликты в мире, в частности война Израиля и ХАМАС, мир не должен забывать о помощи Украине. Более того, эту военную помощь нужно усиливать. Одна из главных причин — потребность Европы быть лидером в мире. Удерживать первенство, по мнению эксперта, невозможно без более активной поддержки Киева.

Ранее "Телеграф" сообщил, что на фоне нашумевшей статьи главкома ВСУ Валерия Залужного, который говорит о тупике в войне, президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности изменения стратегии боевых действий. Различные сценарии уже рассматриваются.