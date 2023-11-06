ВСУ продвинулись в Запорожской области, а враг давит на Донбассе: что происходит на фронте (карта)

Оккупанты бросают огромные силы на попытки захвата новых территорий

Идет 620-й день полномасштабной войны россии против Украины, за сутки 5 ноября, украинские войска продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области. Наши воины продвинулись к северо-западу от Вербового, о чем свидетельствует видеозапись с геолокацией.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Министерство обороны россии заявило, что российские войска отразили украинские атаки вблизи Работино и Вербового.

По сообщениям ISW, 5 ноября украинские войска продолжили активность на восточном (левом) берегу Херсонской области и добились подтвержденных успехов. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 4 ноября, показывает, что украинские войска несколько продвинулись на юго-западном углу фермы по производству солнечных панелей около Подстепного.

Дополнительные видеозаписи с геолокацией, опубликованные 4 ноября, подтверждают, что украинские войска удерживают позиции в домах в Крынках. Российский военный блогер заявил, что позиционные бои продолжаются в Крынках и вдоль линии Пищановка — Пойма.

В свою очередь россияне, по данным ISW, 5 ноября продолжили наземные атаки в западной части Запорожской области и достигли незначительного продвижения. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 4 ноября, показывает, что российские войска предприняли ограниченное продвижение к линии траншей к западу от Вербового.

"На Шахтерском и Запорожском направлениях оккупанты вели штурмовые действия северо-западнее Вербового, Работино, севернее Нестерянки и Пятихаток Запорожской области. Успеха не имели. В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Ситуация в Запорожской области на карте deepstate

на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника

Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия, наши защитники отразили около 10 атак противника

враг вел безуспешные штурмовые действия, наши защитники отразили около 10 атак противника на Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел

противник наступательных (штурмовых) действий не вел на Бахмутском направлении оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки, где наши защитники отразили 5 атак. Россияне также без успеха штурмовали у Богдановки, Хромового и Южного Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах

оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки, где наши защитники отразили 5 атак. Россияне также без успеха штурмовали у Богдановки, Хромового и Южного Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, наносят врагу значительные потери. Отражено около 10 атак у Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского

враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, наносят врагу значительные потери. Отражено около 10 атак у Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского на Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак врага

Ситуация в Донецкой области на карте deepstate

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