ВСУ продвинулись в Запорожской области, а враг давит на Донбассе: что происходит на фронте (карта)
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Оккупанты бросают огромные силы на попытки захвата новых территорий
Идет 620-й день полномасштабной войны россии против Украины, за сутки 5 ноября, украинские войска продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области. Наши воины продвинулись к северо-западу от Вербового, о чем свидетельствует видеозапись с геолокацией.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Министерство обороны россии заявило, что российские войска отразили украинские атаки вблизи Работино и Вербового.
По сообщениям ISW, 5 ноября украинские войска продолжили активность на восточном (левом) берегу Херсонской области и добились подтвержденных успехов. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 4 ноября, показывает, что украинские войска несколько продвинулись на юго-западном углу фермы по производству солнечных панелей около Подстепного.
Дополнительные видеозаписи с геолокацией, опубликованные 4 ноября, подтверждают, что украинские войска удерживают позиции в домах в Крынках. Российский военный блогер заявил, что позиционные бои продолжаются в Крынках и вдоль линии Пищановка — Пойма.
В свою очередь россияне, по данным ISW, 5 ноября продолжили наземные атаки в западной части Запорожской области и достигли незначительного продвижения. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 4 ноября, показывает, что российские войска предприняли ограниченное продвижение к линии траншей к западу от Вербового.
"На Шахтерском и Запорожском направлениях оккупанты вели штурмовые действия северо-западнее Вербового, Работино, севернее Нестерянки и Пятихаток Запорожской области. Успеха не имели. В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — сообщили в Генштабе ВСУ.
- на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника
- на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия, наши защитники отразили около 10 атак противника
- на Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел
- на Бахмутском направлении оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки, где наши защитники отразили 5 атак. Россияне также без успеха штурмовали у Богдановки, Хромового и Южного Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах
- на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, наносят врагу значительные потери. Отражено около 10 атак у Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского
- на Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак врага
Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях ночной атаки россиян на Одессу. Враг атаковал город ракетами и дронами, пострадали люди, есть разрушения.