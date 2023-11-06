Россияне серьезно ударили по Одессе: есть разрушения и раненые (фото и видео)

Оккупанты атаковали юг Украины

Поздно вечером в воскресенье, 5 ноября, и ночью российские войска атаковали Одессу ракетами и дронами. Есть раненые и разрушения.

Как сообщили в Telegram-канале Сил обороны Юга, в ночь на 6 ноября враг атаковал южные регионы разными типами ракет и ударными дронами. В Одесской области россияне ударили по областному центру и припортовой инфраструктуре.

"Большинство целей уничтожено. Но есть попадания. Предварительно пострадали 5 человек", — сказано в сообщении.

В сети появились фото последствий

Пострадавшее здание

Кроме того, россияне ударили авиабомбами по Херсонщине. В Николаевской области работала ПВО.

Позднее там уточнили, что по предварительным данным, россияне ударили по Одессе "Ониксом" и "Искандером-М". Попадания в центре и по законсервированному промышленному зданию.

"Взрывной волной повреждено несколько многоэтажных жилых домов, музей в исторической части города, отнесенный к наследию ЮНЕСКО", — сказано в сообщении.

Кроме того, была атака дронами. Она была интенсивной и плотной, направлена по припортовой инфраструктуре Одессы.

"15 дронов уничтожены силами противовоздушной обороны. К сожалению, попаданием повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном", — добавили в Силах обороны Юга.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил, что ранения получили пятеро жителей Одессы. Он добавил, что они госпитализированы с осколочными ранениями.

Кипер сообщил, что в результате российской атаки пострадал Одесский национальный художественный музей. Примечательно, что 6 ноября ему исполняется 124 года.

"Именно в ночь на 6 ноября российские ничтожества "поздравили" наш архитектурный памятник ракетой, попавшей рядом. В здании повреждены стены, выбиты некоторые стекла и стекла. Проводятся работы по обследованию и фиксации повреждения дежурного объекта в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО", — написал он.

Мэр Одессы Геннадий Труханов добавил, что экспонаты, известные на весь мир, чудом уцелели.: "Немного туда, немного сюда и могли бы мы избавиться от многих наших образцов, экспонатов, очень известных на весь мир. К счастью, этого не произошло", — отметил он.

Как сообщал "Телеграф", на днях президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги. По его словам, это в первую очередь это касается жителей Харькова и Запорожья, а также Херсонской, Донецкой, Черниговской и Сумской областей.