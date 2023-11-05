рф атаковала Одесчину ракетами, гремели взрывы. Что известно (обновлено, фото)

Местные жители могли слышать несколько взрывов

В Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. В ВСУ до этого предупреждали о ракетной опасности.

Согласно данным мониторинговых пабликов, воздушная тревога в регионе была объявлена в 15:27. В это же время на странице Воздушных сил ВСУ появилась запись о том, что в Одесской области наблюдается ракетная опасность.

Сирены звучали на протяжении 20 минут и за это время местные жители могли слышать несколько взрывов. Согласно предварительным данным, они раздались не в самой Одессе, а в области — в Черноморске.

Местные Telegram-каналы, ссылаясь на собственные данные, утверждают, что в результате атаки якобы есть один прилет. Еще одну ракету ПВО сбило.

Сообщается, что атака производилась сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс".

Официальной информации по поводу атаки от властей или военных пока нет.

Обновлено: судя по постам в одесских пабликах, информация о взрывах в Черноморске подтверждается. Местные жители публикуют последствия у себя в домах. На них можно увидеть, что взрывы были настолько мощными, что в ближайших зданиях все перевернуло верх дном.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне ударили по прифронтовому селу, где собрали бойцов ВСУ на награждение. В результате атаки могло погибнуть несколько десятков наших воинов, еще многие получили ранения. На Закарпатье объявили траур в связи с трагедией.