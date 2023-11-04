Россияне ударили по прифронтовому селу, где собрали бойцов ВСУ на награждение - источники "Телеграфа"

По данным СМИ, речь идет о более 20 погибших

Оккупанты в пятницу, 3 ноября, нанесли удар по одному из прифронтовых сел в Запорожской области, где в одном месте собрали военнослужащих для проведения награждения в честь Дня артиллерии.

Информацию об этом подтвердили "Телеграфу" источники в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде. Пока официальной информации по этому поводу нет, однако глава Закарпатской ОВА Виктор Микита обратился к жителям области с призывом воздержаться от развлекательных мероприятий в следующие несколько дней.

"После официальной информации и с разрешения 128-й ОГШБр будет распоряжение об увековечении павших воинов", — написал он.

Стоит отметить, что издание "Украинская правда" сообщает о том, что речь идет о гибели около 20 военнослужащих, а среди пострадавших есть как военные, так и гражданские. Источники издания информируют, что среди погибших был и бывший руководитель Хмельницкого областного территориального центра комплектации Владимир Возный, которого перевели в Запорожскую область.

Также указано, что удар был нанесен 3 ноября где-то между 10:00 и 11:00.

По информации Запорожской ОВА, 3 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по Заречному. В результате вражеской атаки ранены 9 местных жителей — 4 мужчин и 5 женщин. Всем оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщалось ранее, 4 ноября оккупанты обстреляли Днепр ракетами "Искандер", сообщается о разрушении инфраструктурного объекта, но без жертв.