Массовая гибель на награждении ВСУ: рф публикует видео удара, а на Закарпатье объявили траур

Удар унес жизни двух десятков солдат и офицеров

На Закарпатье объявили трехдневных траур из-за гибели бойцов 128 бригады, по которым ударила рф во время награждения. Тем временем россиян публикуют видео того, как именно был совершен этот террористический акт.

Глава Закарпатья Виктор Мыкыта написал на своей странице в Facebook пост, который также подтверждает факт инцидента, а также объявил, что с завтрашнего дня, 6 ноября, на всей территории области будет объявлен трехдневный траур. Будут приспущены государственные флаги

"Каждое утро в 9:00 чтим память воинов минутой молчания, в храмах разных конфессий области состоятся богослужения. Наши герои живы до тех пор, пока живет память о них и их подвигах", — добавил чиновник.

В это же время россияне опубликовали видео своего подлого удара. Как отмечают в сети, на кадрах видно, как российский беспилотник перед ударом беспрепятственно кружил над местом, где должно было пройти награждение.

Напомним, что факт массовой гибели украинских бойцов уже подтвердили и в Минобороны. В ведомстве поручили провести проверки по данному инциденту. По данным ЗОВА, инцидент произошел в селе Заречное. Издание "Украинская правда" сообщает, что в результате ракетного удара могли погибнуть около 20 бойцов. Среди погибших был и бывший руководитель Хмельницкого областного территориального центра комплектации Владимир Возный, которого перевели в Запорожскую область.

Больше о трагедии вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке в первом абзаце новости.

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