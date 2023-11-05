Его хотели вывести из комы, но сердце остановилось: в Харькове погиб польский доброволец

Мужчине было 49 лет

В харьковском госпитале дорожно-транспортного происшествия умер доброволец из Польши Мацей Беднарский. Он воевал на стороне Украины против оккупантов, а последние две недели медики боролись за жизнь воина после страшной аварии.

Об этом сообщила журналистка Каролина Баца-Погожельская в Facebook. Она ухаживала за Беднарским после аварии. Смерть добровольца также подтвердили на Польском радио.

"Ты умер на следующий день после того, как мне приснился: встал с больничной койки в хирургическом халате, в котором я тебя видела в последний раз, без каких-либо признаков несчастного случая или операции, и нашел меня в коридоре. Я больше никогда тебя не услышу. Не увижу улыбки и прищуренного глаза, когда скажу: ну не успела отдохнуть. Мы больше не будем смеяться…" – отметила редактор польского еженедельника Wprost.

Мужчину планировали выводить из комы и транспортировать в Киев. Однако его сердце остановилось.

"Мы очень ждали этой встречи в Харькове. Сейчас у меня такое ощущение, что если бы тебе не дали отпуск, которого так долго ждал, ты был бы сегодня жив, и мы бы часами разговаривали по телефону, как это было раньше", – сказала Бац-Погожельская.

Она выразила благодарность медикам, за то что медики сделали все возможное, в попытках спасти воина.

"Я считала дни до твоего 50-летия, потому что день рождения уже в январе. Но ведь на войне ничего планировать нельзя, правда? Хотя тебя нет, но ты всегда будешь с нами. Такие, как ты, просто так не уходят", – добавила польская журналистка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в бою за Украину погиб боец ССО "Азов" Андрей "Груня" Грушецкий. Воину было всего 30 лет.