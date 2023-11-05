Його хотіли вивести з коми, але серце зупинилося: у Харкові загинув польський доброволець

Чоловікові було 49 років

У харківському шпиталі дорожньо-транспортної пригоди помер доброволець із Польщі Мацей Беднарський. Він воював на боці України проти окупантів, а останні два тижні медики виборювали життя воїна після страшної аварії.

Про це повідомила журналістка Кароліна Баца-Погожельська у Facebook. Вона доглядала Беднарського після аварії. Смерть добровольця підтвердили також на Польському радіо.

"Ти помер наступного дня після того, як мені наснився: встав із лікарняного ліжка в хірургічному халаті, в якому я тебе бачила востаннє, без будь-яких ознак нещасного випадку або операції, і знайшов мене в коридорі. Я більше ніколи тебе не почую. Не побачу посмішки й примруженого ока, коли скажу: ну не встигла відпочити. Ми більше не будемо сміятися…", — сказала редакторка польського тижневика Wprost.

Чоловіка планували виводити з коми та транспортувати до Києва. Однак його серце зупинилося.

"Ми дуже чекали на цю зустріч у Харкові. Зараз у мене таке відчуття, що якби тобі не дали відпустку, на яку так довго чекав, ти був би сьогодні живий, і ми б годинами розмовляли по телефону, як це було раніше", – сказала Бац-Погожельська.

Вона висловила подяку медикам, за те, що медики зробили все можливе, у спробах врятувати воїна.

"Я рахувала дні до твого 50-річчя, бо день народження уже в січні. Але ж на війні нічого планувати не можна, правда? Хоча тебе немає, але ти завжди будеш з нами. Такі, як ти, просто так не йдуть", – додала польська журналістка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в бою за Україну загинув боєць ССО "Азов" Андрій "Груня" Грушецький. Воїнові було лише 30 років.