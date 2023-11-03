Первый после указа Зеленского: на фронте погиб глава ТЦК с долгим военным путем (фото)

Герою было 45 лет

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших сограждан. Трагическая новость пришла в семью бывшего главы Хмельницкого областного территориального центра комплектования, 45-летнего Владимира Возного.

О смерти воина сообщил председатель Каменец-Подольского районного совета Михаил Симашкевич. Он рассказал, что это произошло на Запорожском направлении во время боестолкновения с противником.

"Сегодня около 10:00 в боевом столкновении на Запорожском направлении в результате бомбового удара погиб полковник Владимир Николаевич Возный, бывший руководитель Хмельницкого областного ТЦК и СП", – сообщил чиновник.

Также трагическую информацию подтвердил и заместитель председателя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, а также экс-глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

Владимир Возный

родился 22 декабря 1978 года в Дунаевеччине;

с 2000 года проходил службу в 128-й отдельной механизированной дивизии города Берегово Закарпатской области;

с 2003 года – в 50-м отдельном инженерно-саперном батальоне в селе Руда Каменец-Подольского района;

в 2006 году был назначен начальником отделения Каменец-Подольского военкомата;

с 2013 по 2014 годы возглавлял Летичевско-Старосинявский военкомат;

с 2014 по 2015 – Чемеровецкий военкомат;

с июля 2015 – Каменец-Подольский военкомат;

в марте 2022 года он был назначен главой областного ТЦК.

Был награжден отличиями ВСУ, в 2014 году участвовал в АТО.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023-м году Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отправлять военкомов из ТЦК на фронт. В то же время их места будут занимать украинские военные. Возного на его посту в октябре 2023 года по указу Залужного заменил Владимир Корпач.