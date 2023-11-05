Война — день 620: армия рф несет большие потери на фронтах, ВСУ и оккупанты обмениваются ракетными ударами

Оперативно о главном за сутки

Продолжается отражение Украиной широкомасштабного российского вторжения. На фронтах не утихают бои несмотря на гигантские для всех цивилизованных стран потери в живой силе и технике россияне продолжают атаковать позиции ВСУ на нескольких направлениях. Тем временем ВСУ и оккупационная армия обмениваются ракетными ударами по тылам. Однако если ВСУ атакуют военные объекты, россияне бьют преимущественно по гражданской инфраструктуре.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 5 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Сообщается о взрывах в оккупированном Скадовске и российском Ростове.

За прошедшие сутки армия рф применила восемь БпЛА-камикадзе и артиллерию для массированного обстрела Никопольского района Днепропетровской области, сообщил глава районной военной администрации (РВА) Евгений Евтушенко

О том, что происходило 2 ноября, читайте в материале: Война — день 617: ВСУ давят на двух направлениях, а оккупанты усиливают обстрелы

Информацию за 3 ноября смотрите по ссылке: Война — день 618: россия активизировала дроны, а Украина готовится к тяжелой зиме

С данными за 4 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 619: россия готовит сильные обстрелы, а из США долетают тревожные новости