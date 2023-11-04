Прихлопнули "Каракурта": ВСУ ударили по носителю "Калибров" в Керчи (видео)

ВСУ в Крыму ударили по непростой цели

Украинские военные нанесли удар по временно оккупированному Крыму и по всей видимости достигли своих целей, поскольку сообщается о крупном пожаре в Керчи.

Что именно было конечной целью украинских ракет пока неизвестно, но в сети уже появились сообщения о том, что взрывы прозвучали на территории судостроительного завода имени Бутомы.

Как информирует telegram-канал "Николаевский Ванек", который как считается связан с силами оборона юга Украины, под удар попал российский малый ракетный корабль "Аскольд". При этом автор канала говорит, что по кораблю было минимум три прилета.

Тем временем telegram-канал "Оперативный ЗСУ" отмечает, что по данным местных каналов на заводе находились корабли класса 22800 "Каракурт" (к которым принадлежит "Аскольд"), то есть, согласно такой формулировке, поврежденных суден может быть больше чем одно.

Стоит отметить, что согласно открытым источникам "Аскольд" находился на стадии заводских испытаний, а ввести в строй его хотели до конца 2023 года. Кроме того, там могло находиться еще несколько "Каракуртов" на разных стадиях готовности к боевым действиям.

Стоит отметить, что корабли класса "Каракурт" строятся с 2015 года, то есть их можно назвать новейшими кораблями оккупантов. Каждый такой способен нести на борту до 8 ракет "Калибр" или "Оникс". Стоимость одного такого корабля оценивалась в 2 миллиарда рублей по состоянию на 2017 год (около 780 миллионов гривен).

Напомним, ранее в ВСУ объяснили, что увеличение числа атак на Крым связано с необходимостью усилить защиту Одесской области. Именно с полуострова чаще всего обстреливают зерновые терминалы и припортовую инфраструктуру, что наносит Украине немалый ущерб.