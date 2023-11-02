Закрывают Юг? Озвучена одна из причин усиления ударов по оккупированному Крыму (видео)

Братчук говорит, что больше всего ВСУ в плане враждебных целей интересуют аэродромы

Увеличение количества атак на российские военные объекты и, соответственно, взрывов в оккупированном Крыму прежде всего связаны с защитой Одесской области. Именно с полуострова чаще всего обстреливают зерновые терминалы и припортовую инфраструктуру, что наносит Украине немалый ущерб.

Подробнее об атаках ВСУ рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его словам, в первую очередь наших защитников интересуют аэродромы, где располагается вражеская авиация.

"Сейчас эти прилеты касаются тех объектов, с которых могут наноситься или наносятся удары по Одесчине — мы говорим об аэродромах. Новофедоровка — вчера (1 ноября — ред.) там приезжали скорые и пожарные машины", — говорит Братчук.

Также он добавил, что в поле зрения украинских военных находятся и российские объекты, расположенные на Арабатской стрелке. Сергей Братчук подчеркивает, что это, конечно, не территория Крымского полуострова, но тоже очень близко.

"Там находятся вражеские объекты, и прежде всего объекты управления, командного состава. Прилеты пока официально не подтверждены — идет доразведка", — подчеркнул спикер УДА "Юг".

Следует также отметить, что среди приоритетных целей ВСУ находятся враждебные системы противовоздушной обороны. На днях, кстати, вблизи села Оленевка в Крыму произошла атака на один из таких комплексов, среди захватчиков есть жертвы.

Также "Телеграф" писал, что россияне всячески пытаются защитить свою авиацию — даже рисовать фальшивые самолеты на взлетных полосах начали. Похоже, стремятся обмануть украинских наводчиков.