Россияне в Крыму нарисовали на аэродроме фальшивые Миг-31 (фото)

Время покажет эффективна ли эта обманка

На аэродром Бельбек возле временно оккупированного Севастополя россияне нарисовали фальшивые истребители МиГ-31, которые являются носителями ракет "Кинжал". Информацию сообщила мониторинговая группа "Крымского ветра".

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Их опубликовал OSINT-исследователь MT Anderson.

На новых фото видны различные истребители/штурмовики: Су-27/30/34, в том числе 4 самолета МиГ-31.

Дополнительные 4 МиГ-31 нарисованы на стоянке. В мониторинговой группе акцентировали внимание на явном отсутствие теней.

К такому виду маскировки российские оккупанты прибегают уже не в первый раз. Ранее такие художества были обнаружены на многострадальном аэродроме Энгельс (Саратовская область), куда уже неоднократно прилетали украинские дроны. По их замыслу, эти рисунки, якобы, должны ввести в заблуждение спутники и дать украинской разведке заведомо некорректные координаты самолетов, чтобы спасти настоящие от ударов.

Отмечается, что ВВС россии по-прежнему используют ангары для сокрытия и защиты своих боевых самолетов.

Ранее "Телеграф" сообщил, что партизаны "Атеш" пробрались к военному аэродрому "Сокол" в Нижнем Новгороде . Они разведали точное количество самолетов и узнали какие их типы там находятся.