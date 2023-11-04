В Крыму опять неспокойно: Керчь в дыму, слышны взрывы, а мост путина перекрыли (видео)

В Крыму работает ПВО, сообщается о запусках крылатых ракет

Во временно оккупированном Крыму опять неспокойно, а российские пропагандисты заявляют об атаке на Керчь с использованием крылатых ракет Storm Shadow.

Как сообщают местные telegram-каналы, для отбития атаки были задействованы корабли Черноморского флота рф и подняты по тревоге силы ПВО в районе моста через Керченский пролив.

По данным российских пропагандистов, ракетная опасность также была объявлена в Севастополе, в бухте которого пустили маскировочные дымы. При этом было остановлено движение морского транспорта в районе Керчи, а движение по мосту, который соединяет Крым с россией, было остановлено.

Позже они сообщили, что по востоку Крыма было запущено около 8-10 ракет, а также, что там было зафиксировано не менее 15 взрывов, однако информации о прилетах пока не поступало.

Напомним, ранее в ВСУ объяснили, что увеличение числа атак на Крым связано с необходимостью усилить защиту Одесской области. Именно с полуострова чаще всего обстреливают зерновые терминалы и припортовую инфраструктуру, что наносит Украине немалый ущерб.

Кроме того, украинские военные пытаются вывести из строя российские системы ПВО, с помощью который россияне пытаются контролировать юг Украины.