"Вікно переговорів закрите": США мають переосмислити бачення перемоги України – The Washington Post

Американського лідера просять вигадати нові аргументи для подальшої підтримки України

Для адміністрації президента Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байдена та інших прихильників України у Вашингтоні настав час переосмислити своє бачення перемоги Києва та зробити його більш реалістичним. Владі варто підібрати інші аргументи для спікерів, щоб Америка продовжила підтримувати Україну.

Про це йдеться у статті The Washington Post. Видання посилається на нещодавню статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у виданні The Economist, в якій він порівняв ситуацію на фронті з Першою світовою та пояснив, чому літній контрнаступ зазнав невдачі.

Оглядач Джейсон Віллік проаналізував підтримку України США та пояснив, чому ЗСУ зменшили сили контрнаступу цього року.

"Контрнаступ України мав забезпечити політичну підтримку Києва, довівши, що він може відвоювати втрачені території. Тепер прихильникам України може знадобитися навести зворотній аргумент: Україна не відвойовує значну територію, і допомога необхідна на невизначений термін, щоб запобігти нищівній поразці", — йдеться в статті WP.

Оглядач зазначає, що "вікно" для вигідних мирних переговорів із росією закрито. Війська втомилися та виснажені, запаси зброї закінчуються, а західне суспільство більш поляризоване з приводу подальшої підтримки. У Кремлі теж бачать глухий кут на фронті. У цьому у путина вважають, що у тривалої війні на виснаження рфї здобуде перемогу. Це станеться завдяки перевазі чисельності солдатів. Але й для України це не означає неминучої поразки. "Перемога РФ над Україною завдала б жахливого удару по США, але не настільки жахливого, щоб розпочати ядерну війну. Якщо в адміністрації Байдена з’явиться чіткий план, як далі бути з Україною, можливо, скептично налаштовані члени Конгресу підтримають ідею надання допомоги Україні надалі", — зробив висновок Джейсон Віллік.

У свою чергу французьке видання Le Monde оприлюднило думку євродепутата, голови підкомітету з питань безпеки та оборони Наталі Луазо щодо війни в Україні. Зазначається, що допомога Заходу тут відіграє ключову роль.

"Без нашої тривалої допомоги українська армія не зможе взяти вгору", — йдеться у матеріалі. Тому незважаючи на решту збройних конфліктів у світі, зокрема війну Ізраїлю та ХАМАС, світ не повинен забувати про допомогу Україні. Більше того, цю військову допомогу треба посилювати. Однією з головних причин є потреба Європи бути лідером у світі. Утримувати першість, на думку експерта, неможливо без активнішої підтримки Києва.

Раніше "Телеграф" повідомив, що на тлі гучної статті головкому ЗСУ Валерія Залужного, який говорить про безвихідь у війні, президент України Володимир Зеленський заявив про можливість зміни стратегії бойових дій. Різні сценарії вже розглядаються.