ЗСУ просунулися на Запоріжжі, а ворог тисне на Донбасі: що відбувається на фронті (карта)

Окупанти кидають величезні сили на спроби захоплення нових територій

Триває 620-й день повномасштабної війни росії проти України, за добу 5 листопада українські війська продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області. Наші воїни просунулися на північний захід від Вербового, про що свідчить відеозапис із геолокацією.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Міністерство оборони росії заявило, що російські війська відбили українські атаки поблизу Роботиного та Вербового.

За повідомленнями ISW, 5 листопада українські війська продовжили активність на східному (лівому) березі Херсонської області та досягли підтверджених успіхів. Відеозапис із геолокацією, опублікований 4 листопада, показує, що українські війська дещо просунулися на південно-західному куті ферми з виробництва сонячних панелей біля Підстепового.

Додаткові відеозаписи з геолокацією, опубліковані 4 листопада, підтверджують, що українські війська утримують позиції у будинках у Кринках. Російський військовий блогер заявив, що позиційні бої продовжуються в Кринках і вздовж лінії Піщанівка — Пойма.

Своєю чергою росіяни, за даними ISW, 5 листопада продовжили наземні атаки у західній частині Запорізької області та досягли незначного поступу. Відеозапис з геолокацією, опублікований 4 листопада, показує, що російські війська зробили обмежений поступ до лінії траншей на захід від Вербового.

"На Шахтарському та Запорізькому напрямках окупанти вели штурмові дії на північний захід від Вербового, Роботиного, на північ від Нестерянки та П’ятихаток Запорізької області. Успіху не мали. Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним і окупаційним напрямкам. техніці, що виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту", — повідомили в Генштабі ЗСУ.

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на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневої поразки по тилах противника

Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневої поразки по тилах противника на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії, наші захисники відбили близько 10 атак противника

ворог вів безуспішні штурмові дії, наші захисники відбили близько 10 атак противника на Лиманському напрямі противник наступальних (штурмових) дій не вів

противник наступальних (штурмових) дій не вів на Бахмутському напрямку окупанти намагалися відновити втрачене становище у районах Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак. Росіяни також без успіху штурмували у Богданівки, Хромового та Південного Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії на південь від Бахмута, завдають ворогові втрати в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

окупанти намагалися відновити втрачене становище у районах Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак. Росіяни також без успіху штурмували у Богданівки, Хромового та Південного Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії на південь від Бахмута, завдають ворогові втрати в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не залишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогові значних втрат. Відбито близько 10 атак у Степового, Авдіївки, Північного, Першотравневого

ворог, за підтримки авіації, не залишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогові значних втрат. Відбито близько 10 атак у Степового, Авдіївки, Північного, Першотравневого на Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії у районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога

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