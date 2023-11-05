Війна — день 620: армія рф несе великі втрати на фронтах, ЗСУ та окупанти обмінюються ракетними ударами

Оперативно про головне за добу

Продовжується відбиття Україною широкомасштабного російського вторгнення. На фронтах не вщухають бої, незважаючи на гігантські для всіх цивілізованих країн втрати в живій силі та техніці росіяни продовжують атакувати позиції ЗСУ на кількох напрямках. Тим часом ЗСУ та окупаційна армія обмінюються ракетними ударами по тилах. Однак якщо ЗСУ атакують військові об’єкти, росіяни б’ють переважно по цивільній інфраструктурі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 5 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Повідомляють про вибухи в окупованому Скадовську та російському Ростові.

Минулої доби армія росії застосувала вісім БпЛА-камікадзе та артилерію для масованого обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області, повідомив голова районної військової адміністрації (РВА) Євген Євтушенко

Про те, що відбувалося 2 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 617: ЗСУ тиснуть на двох напрямках, а окупанти посилюють обстріли

Інформацію за 3 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 618: росія активізувала дрони, а Україна готується до важкої зими

З даними за 4 листопада можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 619: росія готує сильні обстріли, а зі США долітають тривожні новини