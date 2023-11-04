Прихлопнули "Каракурта": ЗСУ вдарили по носію "Калібрів" у Керчі (відео)

ЗСУ в Криму вдарили по непростій цілі

Українські військові завдали удару по тимчасово окупованому Криму і, очевидно, досягли своїх цілей, оскільки повідомляється про велику пожежу в Керчі.

Шо саме було кінцевою метою українських ракет поки невідомо, але в мережі вже з’явилися повідомлення про те, що вибухи пролунали на території суднобудівного заводу імені Бутоми.

Як інформує telegram-канал "Миколаївський Ванек", який, як вважається, пов’язаний із силами оборона півдня України, під удар потрапив російський малий ракетний корабель "Аскольд". При цьому автор каналу каже, що по кораблю було мінімум три прильоти.

Тим часом telegram-канал "Оперативний ЗСУ" зазначає, що за даними місцевих каналів на заводі знаходилися кораблі класу 22800 "Каракурт" (до яких належить "Аскольд"), тобто, згідно з таким формулюванням, пошкоджених суден може бути більше одного.

Варто зазначити, що згідно з відкритими джерелами "Аскольд" знаходився на стадії заводських випробувань, а ввести в дію його хотіли до кінця 2023 року. Крім того, там могло бути ще кілька "Каракуртів" на різних стадіях готовності до бойових дій.

Варто зазначити, що кораблі класу "Каракурт" будуються з 2015 року, тобто їх можна назвати найновішими кораблями окупантів. Кожен такий здатний нести на борту до 8 ракет "Калібр" чи "Онікс". Вартість одного такого корабля оцінювалась у 2 мільярди рублів станом на 2017 рік (близько 780 мільйонів гривень).

Нагадаємо, раніше у ЗСУ пояснили, що збільшення кількості атак на Крим пов’язане з необхідністю посилити захист Одеської області. Саме з півострова найчастіше обстрілюють зернові термінали та припортову інфраструктуру, що завдає Україні чималих збитків.