У Криму знову неспокійно: Керч у диму, чути вибухи, а міст путіна перекрили (відео)

У Криму працює ППО, повідомляється про запуски крилатих ракет

У тимчасово окупованому Криму знову неспокійно, а російські пропагандисти заявляють про атаку на Керч із використанням крилатих ракет Storm Shadow.

Як повідомляють місцеві telegram-канали, для відбиття атаки були задіяні кораблі Чорноморського флоту росії і підняті по тривозі сили ППО в районі мосту через Керченську протоку.

За даними російських пропагандистів, ракетну небезпеку також було оголошено в Севастополі, в бухті якого пустили маскувальні дими. При цьому було зупинено рух морського транспорту в районі Керчі, а рух мостом, який з’єднує Крим з росією, було зупинено.

Пізніше вони повідомили, що на сході Криму було запущено близько 8-10 ракет, а також, що там було зафіксовано щонайменше 15 вибухів, проте інформації про прильоти поки що не надходило.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ пояснили, що збільшення кількості атак на Крим пов’язане з необхідністю посилити захист Одеської області. Саме з півострова найчастіше обстрілюють зернові термінали та припортову інфраструктуру, що завдає Україні чималих збитків.

Крім того, українські військові намагаються вивести з ладу російські системи ППО, за допомогою яких росіяни намагаються контролювати південь України.