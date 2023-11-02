Закривають Південь? Озвучено одну із причин посилення ударів по окупованому Криму (відео)

Братчук говорить, що чи не найбільше ЗСУ в плані ворожих цілей цікавлять аеродроми

Збільшення кількості атак на російські воєнні об'єкти та, відповідно, вибухів у окупованому Криму насамперед пов'язані із захистом Одеської області. Саме з півострова найчастіше обстрілюють зернові термінали та припортову інфраструктуру, що завдає Україні чималих збитків.

Детальніше про атаки ЗСУ розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. За його словами, першочергово наших захисників цікавлять аеродроми, де розташовується ворожа авіація.

"Зараз ці прильоти стосуються тих об'єктів, з яких можуть наноситися або наносяться удари по Одещині — ми говоримо про аеродроми. Новофедорівка — вчора (1 листопада — ред.) там приїжджали швидкі і пожежні машини", — говорить Братчук.

Також він додав, що в полі зору українських військових знаходяться і російські об'єкти, розташовані на Арабатській стрілці. Сергій Братчук підкреслює, що це, звісно, не територія Кримського півострова, але теж досить близько.

"Там знаходяться ворожі об'єкти, і перш за все об'єкти управління, командного складу. Прильоти поки що офіційно не підтверджені — йде дорозвідка", — підкреслив спікер УДА "Південь".

Слід також зазначити, що серед пріоритетних цілей ЗСУ знаходяться ворожі системи протиповітряної оборони. Днями, до речі, поблизу села Оленівка в Криму відбулася атака на один із таких комплексів, серед загарбників є жертви.

Також "Телеграф" писав, що росіяни всілякими способами намагаються захистити свою авіацію — навіть малювати фальшиві літаки на злітних смугах почали. Схоже, прагнуть обманути українських навідників.