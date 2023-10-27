Росіяни у Криму намалювали на аеродромі фальшиві Міг-31 (фото)

Час покаже, ефективна ця обманка чи ні

На аеродром "Бельбек" біля тимчасово окупованого Севастополя росіяни намалювали фальшиві винищувачі МіГ-31, які є носіями ракет "Кинжал". Інформацію повідомила моніторингова група "Кримського вітру".

Про це свідчать супутникові знімки. Їх опублікував OSINT-дослідник MT Anderson.

На нових фото видно різні винищувачі/штурмовики: Су-27/30/34, у тому числі 4 літаки МіГ-31.

Додаткові 4 МіГ-31 намальовані на стоянці. У моніторинговій групі акцентували увагу на явній відсутності тіней.

До такого виду маскування російські окупанти вдаються вже не вперше. Раніше такі витівки були виявлені на багатостраждальному аеродромі Енгельс (Саратовська область), куди вже неодноразово прилітали українські дрони. За їхнім задумом, ці малюнки, нібито, повинні ввести в оману супутники та дати українській розвідці свідомо некоректні координати літаків, щоб урятувати справжні від ударів.

Зазначається, що ВПС росії, як і раніше, використовують ангари для приховування та захисту своїх бойових літаків.

Раніше "Телеграф" повідомив, що партизани "Атеш" пробралися до військового аеродрому "Сокіл" у Нижньому Новгороді. Вони розвідали точну кількість літаків і дізналися, які їх типи там знаходяться.