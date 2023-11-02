США и Китай проведут важные переговоры: СМИ узнали подробности

Серия двусторонних дипломатических контактов в последние месяцы состоялась в основном по инициативе США

В отношениях между США и Китаем наметился позитивный момент — страны договорились возобновить переговоры по контролю над ядерным оружием. Это произойдет впервые со времен президентства Барака Обамы (он был главой США по 2017 год).

Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным источников издания в Белом доме, переговоры пройдут уже на следующей неделе.

По его словам, цель предстоящих обсуждений — избежать опасной трехсторонней гонки вооружений между Соединенными Штатами, Китаем и Россией. Однако они не являются началом официальных переговоров об ограничении ядерного оружия.

Источники отмечают, что серия двусторонних дипломатических контактов в последние месяцы состоялась в основном по инициативе США. Они были направлены на реанимацию быстро ухудшающихся отношений между Пекином и Вашингтоном.

Стоит отметить, что в США с визитом побывал министр иностранных дел Китая Ван И. Он встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а также президентом США Джо Байденом.

По информации СМИ, Ван И также должен был подготовить визит в Штаты лидера Китая Си Цзиньпина. Планируется, что глава КНР посетит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско и встретиться с Джо Байденом.

Как сообщал "Телеграф", бывший посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, почему Китай продолжает поддерживать россию не только военным оборудованием, но и политически. Его цель — тем самым ослабить США.