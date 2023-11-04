Запад будет подталкивать Украину к переговорам с россией? СМИ узнали тревожные подробности

Один из таких разговоров произошел на прошлой встрече по обороне Украины в формате "Рамштайн"

Чиновники из США и ЕС начали скрыто обсуждать с Киевом возможные переговоры с россией. Вероятно, в этих обсуждениях речь идет о территориальных уступках со стороны Украины.

Об этом сообщает NBC News. Чиновники, ставшие собеседниками издания, рассказали, что обсуждения касались того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения с рф.

Один из этих разговоров произошел на прошлой встрече по обороне Украины в формате "Рамштайн". По словам источников, эти дискуссии стали ответом на ситуацию на фронте и политическую ситуацию в Европе и США.

В частности, американские и европейские чиновники начали обговаривать с Украиной возможность переговоров с рф на фоне того, что война зашла в тупик. Также взяты во внимание сомнения в возможности продолжать помощь Украине.

Отмечается, что в правительстве США обеспокоены, насколько меньше внимания привлекает война в Украине с момента обострения на Ближнем Востоке. Это может усложнить предоставление помощи Киеву.

Чиновники добавили, что у Украины есть время до конца года или немного больше, пока дискуссии о мирных переговорах не станут громче. В то же время, администрация президента США Джо Байдена не видит признаков, что президент россии владимир путин готов к переговорам.

По мнению чиновников из США, путин ждет усталости Запада. Он продолжит воевать в ожидании, что либо США и союзники потеряют поддержку финансирования Украины, либо помощь для украинцев станет слишком дорогой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что переговоры между Украиной и рф происходят и сейчас. Однако они касаются некоторых гуманитарных вопросов.

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