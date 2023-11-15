Впервые за шесть лет: Си Цзиньпин прибыл в США

На эту встречу возлагают много надежд

Во вторник, 14 ноября, глава Китая Си Цзиньпин начал свой первый за шесть лет визит в Соединенные Штаты. Он встретится с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско утром 15 ноября, после чего посетит ежегодный саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Его встреча с Байденом станет первой личной встречей между лидерами США и Китая за год. Официальные лица США называют ее возможностью уменьшить напряжение в том, что многие считают самым опасным соперничеством в мире, пишет Reuters.

По прилету на американскую землю, Си помахал рукой с пассажирской лестницы, прикрепленной к его самолету Air China. На взлетной полосе его встречали официальные лица США, включая министра финансов США Джанет Йеллен и посла США в Китае Николаса Бернса. После этого лидер Китая сел в свой китайский лимузин Hongqi, или "Красный флаг", и выехал из аэропорта в город.

Менее чем за два часа до этого госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к членам АТЭС. Он заявил, что США верят в "регион, где экономики свободны выбирать собственный путь… где товары, идеи, люди перемещаются законно и свободно".

Отмечается, что хотя Блинкен и не упомянул Китай в своих комментариях, его речь повторила риторику США последних лет. В ней Вашингтон обвинял Китай в запугивании меньших стран Индо-Тихоокеанского региона и попытках подорвать существующий "основанный на правилах" порядок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан накануне встречи СИ и Байдена заявил, что в планах США как можно скорее восстановить военные связи с Китаем. Он называет эту тему главной во время предстоящих переговоров.

Обратите внимание! Бывший глава Министерства иностранных дел Украины (2007—2009 гг.) Владимир Огрызко прокомментировал "Телеграфу" ожидания от переговоров руководителей США и КНР: Что США предложат Китаю, чтобы заставить путина убраться из Украины? Прогноз от экс-главы МИДа