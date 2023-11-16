"Ведь оно так и есть": Байден снова назвал Си Цзиньпина диктатором и сказал почему

В целом, американская сторона довольна переговорами

Президент США Джо Байден во время переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином назвал того диктатором. Это случилось спустя несколько часов после прибытия президента Китая в Штаты.

Об этом сообщает CNN. По словам американского лидера, он считает Си Цзиньпина диктатором из-за формы правления в Китае.

"Он диктатор в том смысле, что он человек, который управляет коммунистической страной", — сказал Байден.

При этом американский лидер отметил, что правительство Китая во многом отличается от правительства США.

Когда журналист задал вопрос Байдену о том, будет ли он в будущем называть китайского лидера диктатором, тот сказал следующее: "Ну, посмотрите, ведь оно так и есть".

Интересно, что в то же время президент США назвал переговоры с коллегой "одними из самых продуктивных".

Отметим, что это не первый раз, когда Байден называет Си Цзиньпина диктатором. Первый раз он дал ему такую характеристику, когда говорил по поводу сбитого китайского разведывательного аэростата с США.

Ранее "Телеграф" писал о том, что накануне встречи Си и Байдена в США заявили, что в их планах как можно скорее восстановить военные связи с Китаем.