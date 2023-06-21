Большое смущение для диктатора: Байден высказался о Си Цзиньпине и угрозе от Китая

Байден прокомментировал инцидент со сбитым в феврале воздушным китайским воздушным шаром-шпионом

Президент США Джо Байден назвал главу Китая Си Цзиньпина "диктатором", но добавил, что о китайской угрозе можно не беспокоиться, так как у страны "реальные экономические трудности"

Об этом он сказал в контексте инцидента с китайским воздушным шаром-шпионом, который залетел в воздушное пространство США в феврале этого года и был сбит, пишет The Hill.

По словам Байдена, Си Цзиньпин был расстроен, что шар был сбит.

"Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился из-за того, что я сбил этот воздушный шар… полный шпионского оборудования, заключается в том, что он не знал, что он там был. Нет, я серьезно. Это было большим смущением для диктаторов, когда они не знали, что произошло", — отметил глава Белого дома.

Он добавил, что аэростат сбился с запланированного курса и потому оказался там, где в конце концов и был сбит.

"Он сбился с курса через Аляску, а затем (летел, — ред.) через Соединенные Штаты, и он (Си Цзиньпин, — ред.) не знал об этом. Когда его сбили, он очень смутился и отрицал, что он вообще был там", — рассказал подробности происшествия Байден.

Кроме того, американский лидер призвал не беспокоиться о Китае, у которого "реальные экономические трудности".

Напомним, китайский высотный аэростат наблюдения, был зафиксирован в небе над континентальной частью Соединенных Штатов Америки 3 февраля. Сначала в США не хотели сбивать его, опасаясь риска для безопасности людей на земле от возможных обломков. Шар пролетел над важными военными объектами по всей Северной Америке, и в конце концов был сбит. В Китае заявили, что воздушный шар является гражданским воздушным судном, который выполнял некую научную миссию.

Напомним, глава Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко сказал в комментарии "Телеграфу", что российские ядерные угрозы не смогли напугать мир, а вместо этого привели к сближению позиций США и Китая.