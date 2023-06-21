Велике збентеження для диктатора: Байден висловився про Сі Цзіньпіна та загрозу від Китаю

Байден прокоментував інцидент зі збитою в лютому повітряною китайською повітряною кулею-шпигуном

Президент США Джо Байден назвав главу Китаю Сі Цзіньпіна "диктатором", але додав, що про китайську загрозу можна не турбуватися, оскільки країна має "реальні економічні труднощі".

Про це він сказав у контексті інциденту з китайською повітряною кулею-шпигуном, яка залетіла в повітряний простір США в лютому цього року і була збита, пише The Hill.

За словами Байдена, Сі Цзіньпін був засмучений, що куля була збита.

"Причина, через яку Сі Цзіньпін дуже засмутився через те, що я збив цю повітряну кулю... повну шпигунського обладнання, полягає в тому, що він не знав, що він там був. Ні, я серйозно. Це було великим збентеженням для диктаторів., коли вони не знали, що сталося", — зазначив голова Білого дому.

Він додав, що аеростат збився з запланованого курсу і тому опинився там, де врешті-решт і був збитий.

"Він збився з курсу через Аляску, а потім (летів, — ред.) через Сполучені Штати, і він (Сі Цзіньпін, — ред.) не знав про це. Коли його збили, він дуже зніяковів і заперечував, що він взагалі був там", — розповів подробиці події Байден.

Крім того, американський лідер закликав не турбуватися про Китай, який має "реальні економічні труднощі".

Нагадаємо, китайський висотний аеростат спостереження був зафіксований у небі над континентальною частиною Сполучених Штатів Америки 3 лютого. Спочатку в США не хотіли збивати його, побоюючись ризику для безпеки людей на землі від можливих уламків. Куля пролетіла над важливими військовими об’єктами по всій Північній Америці, і врешті-решт була збита. У Китаї заявили, що аеростат був цивільним повітряним судном, яке виконувало якусь наукову місію.

Нагадаємо, голова Центру аналізу та стратегій (ЦАС) Ігор Чаленко сказав у коментарі "Телеграфу", що російські ядерні загрози не змогли налякати світ, а натомість призвели до зближення позицій США та Китаю.