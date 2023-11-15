"Шатдауна" в США не будет, а что с Украиной? У Байдена согласны на бюджет без денег для Киева

Теперь документ рассмотрят в Сенате

Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании правительства во избежание "шатдауна": предложение нового спикера Майка Джонсона поддержали 336-ю голосами (из них 209 — демократы) против 95 (93 республиканца и два демократа). Законопроект не предусматривает дополнительной помощи для Украины или Израиля.

Если документ одобрят в Сенате, президент США Джо Байден подпишет его. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что в соответствии с планом, до 19 января будет продолжено финансирование для приоритетных сфер, включая военное строительство, дела ветеранов, транспорт, жилищное строительство и министерство энергетики. Все, что не входит в этот список, будет финансироваться до 2 февраля", — говорится в сообщении.

Текущее государственное финансирование США истекает 17 ноября. До этого времени новый законопроект должен одобрить Сенат.

"Конгресс также должен рассмотреть неотложные потребности национальной безопасности и внутренние потребности, включая финансирование Израиля, Украины, гуманитарную помощь, безопасность границ и другие важные приоритеты, имеющие поддержку обеих партий", — заявил представитель Белого дома, добавив, что к этому призывает Джо Байден.

Для справки: "шатдаун" — это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за того, что не принят новый бюджет. Сотрудники большой части государственных структур в этом случае работают не в полную мощность, так как нет бюджета.

Как сообщал "Телеграф", советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что недостаточное финансирование со стороны Соединенных Штатов Америки уже повлияло на способность Украины противостоять россии на поле боя. Поэтому Конгресс США должен как можно быстрее одобрить запрос Белого дома на помощь Украине.