Есть договоренность: в Сенате США рассказали, когда рассмотрят единый пакет помощи Украине и Израилю

Есть еще один вопрос, из-за которого рассмотрение откладывается

Верхняя палата Конгресса США намерена рассмотреть документ об объединенном пакете помощи Украине, Израилю и Тайваню вместе с защитой собственных границ после Дня благодарения (23 ноября).

Как информирует CNN, лидер большинства в Сенате Чак Шумер сообщил, что представители обеих партий договорились рассмотреть этот вопрос именно после этой даты.

"Мне очень сильно хотелось бы, чтобы все четыре запроса президента были одобрены — Украина, Израиль, гуманитарная помощь и Индо-Тихоокеанский регион. И мы будем очень усердно работать, чтобы добиться этого", — сказал он.

По его словам, сенаторы двух партий сейчас проводят переговоры для достижения компромиссного решения по вопросу безопасности границ, который в пакет хотят включить республиканцы.

Отвечая на вопросы журналистов относительно инициатив республиканцев в Палате представителей по разделению пакетов, Шумер ответил, что в Сенате хотят получить двухпартийную поддержку единого пакета и он будет работать над тем, чтобы все четыре вопроса приняли вместе.

Как сообщалось ранее, администрация Байдена запросила у Конгресса пакет в 106 миллиардов долларов, из которых 61,3 млрд планировали выделить на Украину, а 14,3 на Израиль. При этом там настаивали, чтобы его не разделяли, однако новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против этой идеи и вынес на голосование только пакет помощи Израилю.

В Белом доме в ответ намекнули, что не станут одобрять новый пакет военной помощи Израилю, если в Конгрессе попытаются принять его отдельно от военной помощи Украине. Но в конечном итоге документ не дошел до Байдена, так как был заблокирован большинством в Сенате.