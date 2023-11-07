Демократы в США заблокировали пакет помощи Израилю из-за Украины: подробности

В Сенате подчеркнули важность оказания своевременной помощи Украине

Демократы в Сенате США заблокировали попытку республиканцев одобрить пакет чрезвычайной помощи для Израиля. Законопроект был принят Палатой представителей на прошлой неделе, но не включает в себя выделение средств для Украины.

Этот документ предусматривает выделение Израилю $14,3 млрд. Вместе с тем в Сенате разрабатывается собственный проект о дополнительном финансировании. Об этом пишет Reuters.

"Время имеет огромное значение, и крайне важно, чтобы Сенат ни на один день не откладывал доставку этой важной помощи Израилю", — сказал сенатор-республиканец Роджер Маршалл.

В свою очередь демократы подчеркнули важность оказания помощи Украины и Израилю, в дополнение к гуманитарной помощи, финансированию безопасности границ и деньгам для противодействия Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.

Также они обвинили республиканцев в Палате представителей в "игру в политику" с кризисом в Израиле, а также в том, что те задерживают помощь стране, привязывая поддержку к сокращению финансирования Налоговой службы, вместо написания двухпартийного законопроекта.

"Наши союзники в Украине не могут позволить себе отсрочку не больше, чем наши союзники в Израиле", — сказала сенатор Пэтти Мюррей.

В то же время лидеры Сената уже пишут свой собственный законопроект о дополнительном финансировании. Они надеются представить его уже на этой неделе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Ллойд Остин и Энтони Блинкен выступили за объединенную помощь Израилю и Украине.