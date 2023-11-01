"Украинцы могут проиграть эту войну": Остин и Блинкен выступили за объединенную помощь Украине и Израилю

Если путину позволят продолжать действовать безнаказанно, он не только не остановится в Украине, а в дальнейшем может нацелиться на страну НАТО

Новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить на голосование помощь Украине и Израилю в одном пакете, поддержка Киева под угрозой. Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Штатов Энтони Блинкен во время слушания в сенатском Комитете по ассигнованиям заявили что "без финансовой поддержки США и НАТО украинцы могут проиграть эту войну".

Об этом сообщает "Голос Америки". Блинкен подчеркнул, что в случае прекращения помощи Украине со стороны США, европейские партнеры, скорее всего, также остановят свою поддержку.

"Во-первых, то, что мы видим сейчас — это удивительное объединение НАТО. Альянс, который на самом деле становится сильнее и больше против агрессии путина. Альянс, отдельные его члены, которые существенно активизировались. С точки зрения распределения нагрузки, это пример, когда мы наблюдаем очень значительное распределение нагрузки, которое почти наверняка исчезнет, если мы уйдем", — отметил он.

Блинкен подчеркнул, что если путину позволят продолжать действовать безнаказанно, он не только не остановится в Украине, а в дальнейшем может нацелиться на страну НАТО. Это приведет к необходимости выполнения США обязательств по статье 5 Альянса (нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО).

"Это послало бы также сигнал агрессорам во всем мире: если ему это сойдет с рук, то мы также можем. И тогда мы, скорее всего, будем иметь мир, полный конфликтов. И это мир, который не подходит Соединенным Штатам. Для нас гораздо лучше поддержать наши усилия сейчас, добиваясь успеха, чем заплатить значительно более высокую цену позже, когда нам придется иметь дело с агрессией … Если путин достигнет успеха, он не остановится на Украине. Если вы — страна Балтии, вы думаете: я — следующий. И, знаете, я не сомневаюсь, что рано или поздно он бросит вызов НАТО, и мы окажемся в схватке", — добавил госсекретарь США.

Глава Пентагона Ллойд Остин в очередной раз подчеркнул, что войны и в Украине, и в Израиле, влияют на национальные интересы США. Он добавил, что путин пытается выиграть время.

"В Украине путин почувствовал, что может переждать. Это часть его стратегии, основная часть его стратегии. Он надеется, что Западу надоест поддерживать Украину, и таким образом он скоро достигнет своего. Если это так, если мы не будем поддерживать Украину, и путин победит, он не остановится на Украине. Мы это знаем, все это знают. Поэтому я считаю, что важно делать все необходимое, чтобы поддержать Украину и Израиль и помочь им защитить свою суверенную территорию", — подчеркнул он.

Глава Минобороны США добавил, что американцам важно осознавать, что происходящее в Украине и Израиле влияет на национальную безопасность Соединенных Штатов. Он также призвал их помнить, что "эти страны воюют каждый день, и там ежедневно гибнут люди".

"путин продолжает атаковать мирное население и совершать отвратительные военные преступления. Поэтому эти страны срочно нуждаются в ресурсах, чтобы они могли продолжать защищать свою суверенную территорию", — заявил Остин.

Энтони Блинкен в свою очередь подчеркнул, что помощь Украине и Израилю не стоит разделять, поскольку обе войны связаны между собой. путин пытается использовать ситуацию в Израиле.

"путин очень сильно пытается воспользоваться нападением ХАМАС на Израиль, он надеется, что это отвлечет нас, наше внимание от Украины и от его агрессии в Украине. И что это приведет к тому, что Соединенные Штаты отзывают свои ресурсы, прекратят свою поддержку. В то же время он объединился именно с теми элементами, которые пытаются посеять хаос в Израиле. Поэтому мы считаем, что эти вещи очень объединены, и это является одной из причин, почему наш запрос является общим", — пояснил он.

И Блинкен и Остин акцентировали, что финансовая помощь Украине и Израилю является инвестицией в оборонную промышленную базу США. Это помогает США пополнять и обновлять собственные оборонные запасы.

Напомним, республиканское большинство Палаты представителей во главе с новым спикером Майком Джонсоном выступает за отдельный план помощи только Израилю на сумму 14,3 млрд долларов. Они против общего пакета на сумму $106 млрд, предложенного Белым домом, в который входила и помощь Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бывший президент США Дональд Трамп признался, что угрожал странам Европы оставить их без защиты, если на них нападет россия. Тогда его поддержали аплодисментами.

Напомним, эксперты поделились с "Телеграфом" ожиданиями от перезапуска работы Конгресса в ракурсе рисков и возможностей для Украины. Мнения традиционно разделились: Конгресс избрал нового спикера: грозит ли Украине превращение в разменную монету США