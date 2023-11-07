Демократи у США заблокували пакет допомоги Ізраїлю через Україну: подробиці

У Сенаті наголосили на важливості надання своєчасної допомоги Україні

Демократи у Сенаті США заблокували спробу республіканців схвалити пакет надзвичайної допомоги для Ізраїлю. Законопроект був прийнятий Палатою представників минулого тижня, але не включає виділення коштів для України.

Цей документ передбачає виділення Ізраїлю $14,3 млрд. Водночас у Сенаті розробляється власний проект щодо додаткового фінансування. Про це пише Reuters.

"Час має величезне значення, і вкрай важливо, щоб Сенат ні на один день не відкладав доставку цієї важливої допомоги Ізраїлю", - сказав сенатор-республіканець Роджер Маршалл.

Своєю чергою демократи наголосили на важливості надання допомоги Україні та Ізраїлю, на додаток до гуманітарної допомоги, фінансування безпеки кордонів та грошей для протидії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Також вони звинуватили республіканців у Палаті представників у "грі в політику" з кризою в Ізраїлі, а також у тому, що ті затримують допомогу країні, прив’язуючи підтримку до скорочення фінансування Податкової служби замість написання двопартійного законопроекту.

"Наші союзники в Україні не можуть дозволити собі відстрочку не більше ніж наші союзники в Ізраїлі ", — сказала сенатор Петті Мюррей.

Водночас, лідери Сенату вже пишуть свій власний законопроект про додаткове фінансування. Вони сподіваються представити його вже цього тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Ллойд Остін та Ентоні Блінкен виступили за об’єднану допомогу Ізраїлю та Україні.