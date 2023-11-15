Є домовленість: у Сенаті США розповіли, коли розглянуть єдиний пакет допомоги Україні та Ізраїлю

Є ще одне питання, через яке розгляд відкладається

Верхня палата Конгресу США має намір розглянути документ про об’єднаний пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню разом із захистом власних кордонів після Дня подяки (23 листопада).

Як повідомляє CNN, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер повідомив, що представники обох партій домовилися розглянути це питання саме після цієї дати.

"Мені дуже хотілося б, щоб усі чотири запити президента були схвалені — Україна, Ізраїль, гуманітарна допомога та Індо-Тихоокеанський регіон. І ми дуже старанно працюватимемо, щоб досягти цього", — сказав він.

За його словами, сенатори двох партій зараз проводять переговори для досягнення компромісного рішення щодо безпеки кордонів, яке в пакет хочуть включити республіканці.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо ініціатив республіканців у Палаті представників щодо поділу пакетів, Шумер відповів, що в Сенаті хочуть отримати двопартійну підтримку єдиного пакета і він працюватиме над тим, щоб усі чотири питання приняли разом.

Як повідомлялося раніше, адміністрація Байдена запросила у Конгресу пакет у 106 мільярдів доларів, з яких 61,3 млрд планували виділити на Україну, а 14,3 на Ізраїль. При цьому там наполягали, щоб його не розділяли, проте новий речник Палати представників Майк Джонсон виступив проти цієї ідеї та виніс на голосування лише пакет допомоги Ізраїлю.

У Білому домі у відповідь натякнули, що не схвалюватимуть новий пакет військової допомоги Ізраїлю, якщо в Конгресі спробують прийняти його окремо від військової допомоги Україні. Але врешті-решт документ не дійшов до Байдена, оскільки був заблокований більшістю в Сенаті.