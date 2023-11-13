США бояться росію: екс-радник Трампа розповів, чому Вашингтон зволікає у допомозі Україні

Ексрадник Трампа розповів, як Київ можуть посадити за стіл переговорів з рф

Страх ескалації з боку росії заважає адміністрації США більш ефективно підтримувати Україну, що, зрештою, може призвести до того, що Київ посадять за стіл переговорів. При цьому не виключено, що це також спричинить розкол у НАТО.

Як розповів в інтерв’ю The Insider колишній радник з національної безпеки в адміністрації Дональда Трампа (у 2018-19 роках) Джон Болтон, слово "ескалація" у виступах чинного президента США Джо Байдена звучить дуже часто.

"Ніби саме вторгнення не було ескалацією! Виходить, Україні пропонується оборонятися зі зв’язаною за спиною однією рукою — бо може стати гірше. Начебто десь заховані якісь російські сили, про які ми не знаємо", — сказав Болтон.

При цьому він поставив питання про те, що якщо російський диктатор має якусь таємну армію, то чому він не відправить її в Україну. Що стосується ядерної зброї, то тут Болтон з упевненістю вказав, що це лише російський блеф, але США з якоїсь причини намагаються йому підігравати.

Ексрадник Трампа зазначив, що напевно в найближчому майбутньому Байден або його радники заявлять, що дали Україні все, що потрібно, і вона змогла повернути кілька квадратних кілометрів території, але тепер настав час дипломатичних ініціатив.

"Німці та французи підтримають цей наратив, а члени НАТО з Центральної Європи з ним категорично не погодяться. Гадаю, потенційний розкол усередині альянсу — це те, заради чого путін продовжує гру. Він знає, що не отримає того, що хоче, на полі бою Але, можливо, він зможе отримати це за столом переговорів", — додав Болтон.

Нагадаємо, раніше Болтон заявив, що якщо Трамп зможе повернутися до влади, то він, напевно, спробує вивести США зі складу НАТО.