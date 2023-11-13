США боятся россию: экс-советник Трампа рассказал, почему Вашингтон медлит в помощи Украине

Экс-советник Трампа рассказал, как Киев могут посадить за стол переговоров с рф

Страх эскалации со стороны россии мешает администрации США более эффективно поддерживать Украину, что в конечном итоге может привести к тому, что Киев посадят за стол переговоров. При этом не исключено, что это также приведет к расколу в НАТО.

Как рассказал в интервью The Insider бывший советник по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа (в 2018-19 годах) Джон Болтон, слово "эскалация" в выступлениях действующего президент США Джо Байдена звучит очень часто.

"Как будто само вторжение не было эскалацией! Получается, Украине предлагается обороняться со связанной за спиной одной рукой — потому что может стать хуже. Как будто где-то спрятаны какие-то российские силы, о которых мы не знаем", — сказал Болтон.

При этом он задался вопросом о том, что если у российского диктатора есть какая-то тайная армия, то почему он не отправит ее в Украину. Что касается ядерного оружия, то тут Болтон с уверенностью указал, что это всего лишь российский блеф, но США по какой-то причине пытаются ему подыгрывать.

Экс-советник Трампа отметил, что наверняка в обозримом будущем Байден или его советники заявят, что дали Украине все что нужно и она смогла вернуть несколько квадратных километров территории, но теперь пора дипломатических инициатив.

"Немцы и французы поддержат этот нарратив, а члены НАТО из Центральной Европы с ним категорически не согласятся. Полагаю, потенциальный раскол внутри альянса — это то, ради чего путин продолжает игру. Он знает, что не получит того, что хочет, на поле боя, но, возможно, он сможет получить это за столом переговоров", — добавил Болтон.

Напомним, ранее Болтон заявил, что если Трамп сможет вернуться ко власти, то он наверняка попробует вывести США из состава НАТО.