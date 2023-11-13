США могут покинуть НАТО: Экс-советник Трампа рассказал, чем грозит его возвращение ко власти

Президент может принимать некоторые решения без согласования с Конгрессом

Бывший президент США Дональд Трамп, который мечтает вернуться в Белый дом, не занимался политикой в общепринятом смысле, а всегда делал то, что ему выгодно. Поэтому не исключено, что он попытается вывести США из НАТО.

Как рассказал в интервью The Insider бывший советник Трампа по национальной безопасности (в 2018-19 годах) Джон Болтон, если скандальный политик вернется ко власти, то скорее всего попытается это сделать.

На уточнение, может ли он сделать это без согласия Конгресса, Болтон отметил, что президент может это сделать и в одностороннем порядке. Кроме того, он добавил, что и сам участвовал в таких выходах и привел в пример договора о противоракетной обороне, о ракетах средней и малой дальности и об открытом небе.

"Эта тема — что может и чего не может сделать президент в таких случаях — никогда не рассматривалась Верховным судом, так что тут существует своего рода серая зона. Но я полагаю, что Трамп попробует покинуть НАТО. Может быть, у него это получится, а может быть, и нет", — отметил чиновник.

Болтон отметил, что многое будет зависеть от того, кто будет работать в администрации Трампа. Если там окажутся люди, которые будут молча выполнять его пожелания, то выход из НАТО является вполне реальной перспективой.

Напомним, в октябре, во время одного из предвыборных выступлений, Трамп признался, что угрожал странам Европы оставить их без защиты, если на них нападет россия. Его слова тогда были восприняты аплодисментами.