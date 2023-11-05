"Понадобится 24 минуты": Зеленский обратился к Трампу после обещания "закончить войну за 24 часа"

Украинский президент пригласил американского политика приехать в Киев

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ему понадобится лишь 24 часа, чтобы закончить войну россии против Украины, однако украинский президент Владимир Зеленский говорит, что ему надо лишь 24 минуты, чтобы доказать политику, что тот не прав.

Как рассказал Зеленский во время разговора с американским каналом NBC, он приглашает Трампа посетить Украину, чтобы тот сам своими глазами увидел, что не сможет управлять этой войной.

"Мне понадобится 24 минуты, чтобы убедить Трампа в том, что он не сможет остановить войну, договорившись с путиным", — отметил Зеленский.

По его словам, есть некоторые вещи, которые можно понять лишь когда находишься в Украине и привел в пример президента США Джо Байдена, который "понял некоторые детали" после визита в Киев. Поэтому, говорит Зеленский, ему понадобится меньше получаса, чтобы пояснить Трампу, что тот неправ, если он действительно захочет и сможет приехать в Украину.

Зеленский добавил, что если политик не намерен отдавать российскому диктатору украинские территории, то он не сможет договориться о завершении войны. Кроме того, он выразил убеждение, что окончательную роль в поддержке Украины сыграет не позиция президента США, а настроения в американском обществе.

Стоит отметить, что во время одного из своих выступлений Трамп заявил, что не против того, чтобы Украина потеряла часть своей территории.