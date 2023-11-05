"Потрібно 24 хвилини": Зеленський звернувся до Трампа після обіцянки "закінчити війну за 24 години"

Український президент запросив американського політика приїхати до Києва

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що йому знадобиться лише 24 години, щоб закінчити війну росії проти України, проте український президент Володимир Зеленський каже, що йому треба лише 24 хвилини, щоб довести політику, що той не має рації.

Як розповів Зеленський під час розмови з американським каналом NBC, він запрошує Трампа відвідати Україну, щоб той сам на власні очі побачив, що не зможе керувати цією війною.

"Мені знадобиться 24 хвилини, щоб переконати Трампа в тому, що він не зможе зупинити війну, домовившись із путіним", — зазначив Зеленський.

За його словами, є деякі речі, які можна зрозуміти лише коли перебуваєш в Україні і навів приклад президента США Джо Байдена, який "зрозумів деякі деталі" після візиту до Києва. Тому, каже Зеленський, йому знадобиться менше пів години, щоб пояснити Трампу, що той неправий, якщо він справді захоче і зможе приїхати до України.

Зеленський додав, що якщо політик не має наміру віддавати російському диктатору українські території, він не зможе домовитися про завершення війни. Крім того, він висловив переконання, що остаточну роль у підтримці України відіграє не позиція президента США, а настрої в американському суспільстві.

Варто зазначити, що під час одного зі своїх виступів Трамп заявив, що не проти того, щоб Україна втратила частину своєї території.