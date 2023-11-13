США можуть покинути НАТО: Ексрадник Трампа розповів, чим загрожує його повернення до влади

Президент може ухвалювати деякі рішення без погодження з Конгресом

Колишній президент США Дональд Трамп, який мріє повернутися до Білого дому, не займався політикою у загальноприйнятому значенні, а завжди робив те, що йому вигідно. Тому не виключено, що він намагатиметься вивести США з НАТО.

Як розповів в інтерв’ю The Insider колишній радник Трампа з національної безпеки (у 2018-19 роках) Джон Болтон, якщо скандальний політик повернеться до влади, то, швидше за все, спробує це зробити.

На уточнення, чи може він це зробити без згоди Конгресу, Болтон зазначив, що президент може це зробити й в односторонньому порядку. Крім того, він додав, що і сам брав участь у таких виходах і навів приклад договору про протиракетну оборону, про ракети середньої та малої дальності, а також про відкрите небо.

"Ця тема — що може і чого не може зробити президент у таких випадках — ніколи не розглядалася Верховним судом, так що тут існує своєрідна сіра зона. Але я вважаю, що Трамп спробує покинути НАТО. Можливо, у нього це вийде, а можливо, і ні", — зазначив чиновник.

Болтон зазначив, що багато залежатиме від того, хто працюватиме в адміністрації Трампа. Якщо там виявляться люди, які мовчки виконуватимуть його побажання, то вихід із НАТО є цілком реальною перспективою.

Нагадаємо, у жовтні, під час одного із передвиборчих виступів, Трамп зізнався, що погрожував країнам Європи залишити їх без захисту, якщо на них нападе росія. Його слова тоді сприйняли оплесками.