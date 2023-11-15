"Шатдауна" у США не буде, а що з Україною? У Байдена згодні на бюджет без грошей для Києва

Тепер документ розглянуть у Сенаті

Палата представників США схвалила законопроект про фінансування уряду, щоб уникнути "шатдауну": пропозицію нового спікера Майка Джонсона підтримали 336-ма голосами (з них 209 — демократи) проти 95 (93 республіканці та два демократи). Законопроект не передбачає додаткової допомоги для України чи Ізраїлю.

Якщо документ схвалять у Сенаті, президент США Джо Байден підпише його. Про це повідомляє CNN.

Уточнюється, що відповідно до плану, до 19 січня буде продовжено фінансування для пріоритетних сфер, включаючи військове будівництво, справи ветеранів, транспорт, житлове будівництво та міністерство енергетики. Все, що не входить до цього списку, фінансуватиметься до 2 лютого.

Поточне державне фінансування США спливає 17 листопада. До цього часу новий законопроєкт має схвалити Сенат.

"Конгрес також має розглянути нагальні потреби національної безпеки та внутрішні потреби, включаючи фінансування Ізраїлю, України, гуманітарну допомогу, безпеку кордонів та інші важливі пріоритети, які мають підтримку обох партій", — заявив представник Білого дому, додавши, що до цього закликає Джо Байден.

Для довідки: "шатдаун" — це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що не ухвалено новий бюджет. Співробітники великої частини державних структур у разі працюють над повну потужність, оскільки немає бюджету.

Як повідомляв "Телеграф", радник із національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що недостатнє фінансування з боку Сполучених Штатів Америки вже вплинуло на здатність України протистояти росії на полі бою. Тому Конгрес США має якнайшвидше схвалити запит Білого дому на допомогу Україні.