"Вікно закривається": у Байдена зробили невтішну заяву щодо допомоги Україні

США ще можуть надавати Україні допомогу, але з кожним тижнем це стає все складніше

Недостатнє фінансування з боку Сполучених Штатів Америки вже вплинуло на здатність України протистояти росії на полі бою. Через це Конгрес США повинен якнайшвидше схвалити запит Білого дому на допомогу Україні

Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, пише "Європейська правда". За його словами, відновлення фінансування має запобігти серйозним наслідкам для оборони України від рф.

"З кожним тижнем нам все складніше повністю фінансувати те, що ми вважаємо за необхідне, щоб надати Україні інструменти та можливості, необхідні їй для захисту своєї території і продовження просування вперед. Тому вікно для нас закривається", – зазначив Салліван.

Водночас він наголосив, що хоча США наразі все ще здатні надавати військову допомогу, про яку просить Україна, повне фінансування забезпечить послідовність та ефективність цієї підтримки. "Це вже впливає на нашу здатність надати Україні все необхідне, і з часом цей вплив буде лише посилюватися", – підсумував Салліван.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те що у Конгресі Сполучених Штатів Америки побоюються, що ситуація з виділенням військової допомоги Україні може погіршитись. Джерело у Конгресі також заявило, що на тлі затримок з постачанням зброї, війна в Україні "йде не так добре".